Умер в возрасте 72 лет актер из фильма «Вторжение» Виктор Бутов
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Умер актер театра и кино Виктор Бутов, известный по ролям в фильме «Вторжение» и сериале «Моя вторая половинка». Ему было 72 года.
Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Информация о том, что артист скончался 1 августа, появилась на сайте «Кино-театр.ру».
В последние годы Виктор Бутов проживал в Германии.
После окончания ГИТИСа он поступил на службу в Тбилисский ТЮЗ. Через два года вошел в состав труппы Московского областного ТЮЗа.
В 1991 году создал первый в СССР частный театр «Приват театр». Его главным режиссером был Гедрюс Мацкявичус.
Фильмография Бутова насчитывает 10 работ. Он дебютировал в 1977 году в драме «Побег из тюрьмы» с Александром Абдуловым в главной роли. Также он сыграл Колю в фильме Станислава Говорухина «Вторжение».
Одной из последних работ актера стал сериал «Моя вторая половинка» с Александром Домогаровым в главной роли.
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