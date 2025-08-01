Поэт и историк Андрей Полонский умер в Карелии

Поэт, историк и общественный деятель Андрей Полонский ушел из жизни на хуторе в Карелии в возрасте 66 лет. О его кончине сообщил писатель Даниэль Орлов, передает 78.ru.

Полонский был сооснователем инициативы «Писатели – Фронту!», членом Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза писателей России и общественного объединения «Союз 24 февраля».

Организацией похорон занимаются друзья покойного. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Андрей Полонский оставил богатое литературное наследие. Среди его наиболее известных работ – книги «Ницше и монах», «Малая колесница», «Русский пафос» и многочисленные поэтические сборники.

Певица, поэт и переводчик Анна Герасимова прокомментировала смерть коллеги в соцсетях.

«Умер Андрей Полонский. Старый друг, хороший поэт. Говорят, тромб – быстро и безболезненно», – поделилась Анна, известная под псевдонимом Умка.

Ранее мы писали о том, что советский и украинский поэт Богдан Мельничук умер в возрасте 88 лет.