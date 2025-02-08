Умер в возрасте 69 лет сыгравший в «Тихом Доне» актер Владимир Подоляк

Министерство культуры Краснодарского края сообщило о смерти актера Владимира Подоляка, известного российским зрителям по сериалам «Ищейка» и «Тихий Дон». Ему было 69 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что актер ушел из жизни 7 февраля. Церемония прощания пройдет 9 февраля в Краснодарском театре драмы в 13 часов.

«За неполные 35 лет служения в Краснодарском театре драмы Владимир Семенович сыграл более 50 ролей мирового и отечественного репертуара... Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному» — говорится в некрологе Краснодарского театра драмы

В 1983 году Подоляк дебютировал в кино, снявшись в ленте «Дела земные».

С 1991 года служил в Академическом театре драмы имени Максима Горького в Краснодаре и исполнил свыше пятидесяти ролей мирового и отечественного репертуара.

В 2015 году получил роль мельника Громова в сериале Сергея Урсуляка «Тихий Дон». В 2020 году снялся в сериале «Ищейка-5» в роли охранника школы. Всего в фильмографии Подоляка девять телепроектов.

Ранее стало известно, что умершего в 82 года актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Анатолия Худолеева кремируют. Соответствующее решение приняли родственники.