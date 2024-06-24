Умер в возрасте 67 лет актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Огий

Умер актер Олег Огий, снимавшийся в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Ему было 67 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что актер скончался 21 июня, отпевание и прощание состоится 24 июня.

Печальной новостью поделился пасынок Огия, актер и телеведущий Александр Малич.

«Друзья, ушел из жизни актер, режиссер, художник, мой отчим Олег Огий. Отпевание и прощание состоится 24 июня в 14:00. Церковь Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы — улица Моховая, дом 48», — написал он в своем Telegram-канале.

Олег Огий окончил ЛГИТМиК (Российский государственный институт сценических искусств). Работал в различных театрах как актер и режиссер. За свою карьеру он снялся в более чем трех десятках проектах. Среди них «Охота на Золушку», «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Черный ворон», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Литейный», «Морские дьяволы» и «Первый отдел».

Ранее в Москве умерла 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах по теннису Анна Дмитриева. Ей было 83 года. Официальная причина смерти легендарной спортсменки не раскрывается.