Тяжело переживал смерть супруги: ушел из жизни классик казахской литературы Дулат Исабеков

Известный казахстанский писатель-драматург, лауреат Государственной премии Дулат Исабеков ушел из жизни. Телеграмму с соболезнованиями близким культурного деятеля направил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Telegram-канал Aqorda 🇰🇿.

Государственный лидер отметил в послании, что Исабеков оставил после себя богатое литературное наследие, которое будет жить всегда в сердцах читателей. Также лидер страны назвал произведения писателя подлинным достоянием мировой сцены.

О смерти Исабекова высказалась и министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, с кончиной драматурга ушла целая эпоха. Кроме того, чиновница добавила, что Дулат сильно переживал смерть своей супруги.

Ранее сообщалось, что актер из сериала «Склифосовский» Олег Юдин ушел из жизни. Ему было 62 года. Причина смерти артиста пока не раскрывается.