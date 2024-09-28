Главный штурман Тихоокеанского флота умер в 41 год во время марафона «Мосты Владивостока»

Главный штурман Тихоокеанского флота, капитан 1-го ранга Евгений Витюнев умер во время марафона «Мосты Владивостока». Ему был 41 год.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Витюнев внезапно почувствовал себя плохо 28 сентября и не смог продолжить забег. К нему сразу же направили бригаду медиков, однако реанимировать мужчину не удалось.

Отмечается, что смерть Главного штурмана Тихоокеанского флота подтвердили в Минздраве Приморья, однако причину не раскрыли.

По предварительным данным, Витюневу стало плохо на одном из сложнейших участков марафона, недалеко от старта на 5 километров. Перед забегом военнослужащий проходил медосмотр.

Ранее в Ярославле скончался рок-музыкант Евгений Трофимов. Причины смерти не раскрываются.