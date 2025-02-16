Два месяца была в коме: умерла 19-летняя участница шоу «Ты супер!» Ширин Абдуллаева

Умерла участница шоу «Ты супер!» и актриса фильма «Мистер Нокаут» Ширин Абдуллаева. Ей было 19 лет.

Причиной смерти стал менингит. Известно, что последние два месяца девушка находилась в коме. 15 февраля ее сердце остановилось, врачи не смогли помочь. Об этом сообщил Комитет по делам семьи и женщин Узбекистана в своем Telegram-канале.

Ширин Абдуллаева окончила университет Синьхуа в Пекине. В 2023 году ей была присуждена государственная премия имени Зульфии в области искусства.

В 2021 году артистка решила покорить российский шоу-бизнес и отправилась в Москву. Она приняла участие в шоу «Ты супер!» и смогла дойти до полуфинала.

Ширин Абдуллаева родилась в Узбекистане. Она стала пятым ребенком в семье.

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