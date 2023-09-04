19:51, 04 сентября 2023
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Умер в Варшаве: не стало актера Анджея Заячковского
Умер 86-летний актер Анджей Заячковский.
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В Варшаве скончался режиссер и актер Анджей Заячковский. Ему было 86 лет.
О смерти знаменитости сообщает «Российская газета» со ссылкой на польское издание Wyborcza.
Причина смерти Заячковского на момент публикации неизвестна.
Как режиссер он получил известность в 80-е годы после выхода ленты «Рабочие 80». Фильм был удостоен ряда международных наград.
Заячковский – выпускник Академии исполнительных искусств в Праге. Он окончил факультет кино и телевидения. В 1990-1995 годы был директором Польского института.
4 сентября стало также известно о кончине 73-летнего актера Александра Топольскова. Он известен по фильмам «Дневник убийцы» и «Ростов-папа». Причина смерти не называлась.