Умер в Варшаве: не стало актера Анджея Заячковского

В Варшаве скончался режиссер и актер Анджей Заячковский. Ему было 86 лет.

О смерти знаменитости сообщает «Российская газета» со ссылкой на польское издание Wyborcza.

Причина смерти Заячковского на момент публикации неизвестна.

Как режиссер он получил известность в 80-е годы после выхода ленты «Рабочие 80». Фильм был удостоен ряда международных наград.

Заячковский – выпускник Академии исполнительных искусств в Праге. Он окончил факультет кино и телевидения. В 1990-1995 годы был директором Польского института.

4 сентября стало также известно о кончине 73-летнего актера Александра Топольскова. Он известен по фильмам «Дневник убийцы» и «Ростов-папа». Причина смерти не называлась.