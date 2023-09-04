Умер 73-летний актер из фильмов «Ростов-папа» и «Дневник убийцы» Топольсков

Умер 73-летний актер из «Дневника убийцы» Александр Топольсков. Об этом сообщает портал «Российская газета».

Что стало причиной смерти знаменитости — пока не уточняется. Также нет данных и о том, когда и где произойдет прощание с Александром.

Напомним, что артист родился 8 марта 1950 года. Топольсков стал выпускником Ростовского училища искусств по специальности «Артист театра и кино». В 1999-м году он получил звание заслуженного артиста РФ.

Актер запомнился зрителям благодаря участию в таких проектах, как «Ростов-папа», «Дневник убийцы» и «На большой дороге». Также Топольсков являлся неотъемлемой частью театральной жизни. Он неоднократно выходил на сцену в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Женитьба», «Вишневый сад» и т.д.

Ранее мы писали о том, что актер из «Возвращения Мухтара» Юрий Потапенко мог умереть из-за проблем с сердцем. Подробности смотрите в этой статье.