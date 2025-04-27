Приезжал выступать в Россию: ушел из жизни известный шведский музыкант Никлас Эклунд

Известный шведский музыкант, трубач Никлас Эклунд ушел из жизни в возрасте 56 лет. Портал NPO Classical привел информацию о его смерти.

Эклунд был выдающейся фигурой в своей нише. Об этом говорит то, что исполнитель стал первым в истории, чьи альбомы с композициями на барочной трубе разошлись тиражом более миллиона копий.

Никлас родился в семье музыкантов, поэтому увлекался игрой на инструментах с самого детства. Прежде чем стать сольным исполнителем, Эклунд несколько лет играл в оркестре.

Заслуги известного шведа были отмечены престижной наградой — первой премией на международном фестивале барочной трубы в Германии. Также артист выступал перед публикой в России.

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