На 58-м году жизни умер композитор Игорь Есипович

На 58-м году жизни скончался композитор и заведующий музыкальной частью Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Игорь Есипович. О его смерти сообщили в пресс-службе театра.

Причина ухода из жизни композитора не называется.

Игорь Есипович родился в 1968 году в Омске. Он получил профессиональное музыкальное образование, окончил Омское музыкальное училище имени В.Я. Шебалина, а затем факультет искусств Омского государственного университета.

Его творческая карьера началась в 1991 году в Омском академическом театре драмы, где он работал концертмейстером. Год спустя Есипович возглавил музыкальную часть учреждения.

За время своей работы в омской драме он создал музыку более чем к 70 спектаклям. В 2009 году композитор перешел в Ярославский театр драмы имени Ф. Волкова, где также занимал должность заведующего музыкальной частью. Помимо композиторской деятельности, он выходил на сцену в нескольких актерских ролях в спектаклях волковской сцены.

Игорь Есипович также известен работами в кинематографе. Он написал музыку к таким картинам как: «Огуречная любовь» и «Гидравлика».

