Пианист Денис Мацуев сообщил о произошедшем в семье

Умер композитор и пианист Леонид Мацуев. Отцу народного артиста РФ Дениса Мацуева было 77 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что музыкант боролся с тяжелой болезнью, его сердце остановилось 26 февраля.

«Сегодня, наверное, самый ужасный день в моей жизни, так как не стало моего папы, Леонида Викторовича Мацуева, человека, который значил для меня абсолютно всё… С самого рождения, с момента, когда мне было три года, и мы начали заниматься с ним музыкой», — говорится в некрологе на странице Дениса Мацуева в соцсети «ВКонтакте».

Леонид Мацуев работал в Театральном училище в Иркутске, а также занимал должность заведующего музыкальной частью Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова. В 90-х годах переехал в Москву ради будущей карьеры сына Дениса.

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