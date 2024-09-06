Умер в 92 года оператор фильмов «Мимино» и «Война и мир» Анатолий Петрицкий

Умер актер, режиссер и кинооператор Анатолий Петрицкий. Ему было 92 года. Новость о его кончине появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Петрицкий ушел из жизни 6 сентября. Причина смерти пока не озвучивается. Также нет информации, как он провел свои последние дни.

«Выражаем соболезнования родным, друзьям и почитателям таланта Анатолия Анатольевича Петрицкого», - сообщили в Союзе кинематографистов.

Прощание с артистом назначено на 9 сентября. Оно пройдет в Ритуальном зале 1-й градской больницы. О времени объявят дополнительно.

Отметим, что крупнейшая работа Анатолия Петрицкого - фильм «Война и мир» с Сергеем Бондарчуком, съемки которого продолжались шесть лет. Кинолента получила премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Также он снимал проекты «Мимино», «Мой ласковый и нежный зверь», «Каждый вечер в одиннадцать» и другие.

Ранее умер самарский артист Владимир Киселев. Ему было 89 лет. Причина смерти не раскрывается.