Без мамы остались новорожденный сын и 3-летняя дочь: продюсер «Настоящих домохозяек» умерла на операционном столе

Исполнительный продюсер сериала «Настоящие домохозяйки» Лорен Миллер скончалась во время родов. Ей было 43 года.

В настоящее время причина смерти продюсера не раскрывается. Известно, что трагедия произошла 9 июня. Всю беременность Лорен была под наблюдением медиков и занималась здоровьем.

По данным Pagesix, у женщины начались осложнения, поэтому врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве. Однако ее сердце остановилось через несколько минут после появления на свет сына.

«Из всего того, что для Лорен было важнее всего, материнство стояло на первом месте, и забота о детях значила для нее все», — говорится в некрологе кинокомпании Shed Media, где работала Миллер.

Без мамы осталась трехлетняя дочь Эмма и новорожденный сын. Их опекуном станет отец Кевин Миллер. Убитый горем вдовец рассказал, что мальчика назвали Джексон. Малыш уже вернулся из отделения интенсивной терапии и чувствует себя хорошо.

«Он такой внимательный и бдительный уже в свои 4 дня», — написал Кевин в личном блоге.

Ранее сообщалось, что причиной смерти российского актера Павла Ульянова, известного по сериалам «Каменская», «Марш Турецкого», мог стать инсульт. Его тело несколько дней пролежало в квартире.