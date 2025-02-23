Умер в 88 лет от неустановленной болезни гаитянский певец и писатель Франкетьен

Умер гаитянский певец, композитор и писатель Жан-Пьер Базилик Дантор Франк Этьен д'Аржан, известный под псевдонимом Франкетьен. Ему было 88 лет.

Официальная причина смерти не раскрываются. Известно, что музыкант ушел из жизни 20 февраля от неустановленной болезни.

Франкетьен родился в результате изнасилования его матери американцем. Об этом сам он рассказал в одной из своих книг. Будущий музыкант и писатель вырос в трущобах Бель-Эйр в столице Гаити и стал, по мнению многих, самым важным писателем Гаити.

Он оставил после себя огромное литературное наследие и несколько пластинок. Кроме того, Франкетьен известен как один из родоначальников спирализма - новаторского движения, возникшего на Гаити в 1960-х годах.

В частности, он писал поэмы, пьесы и романы, в том числе «Вызов». Книга стала первым современным романом, написанным на гаитянском креольском языке.

В конце 1980-х годов Франкетьен также занимал пост министра культуры Гаити и был награжден Орденом искусств и литературы Франции, сообщает lapresse.ca.

Ранее умер в возрасте 62 лет известный в Камышине музыкант и фотограф Андрей Малахов.