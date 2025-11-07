Умер в 87 лет певец и основатель группы The United States of America Джозеф Берд

В возрасте 87 лет скончался Джозеф Берд, американский певец и основатель рок-группы The United States of America. О его смерти сообщает музыкальный портал Rock&Pop со ссылкой на источники.

В декабре Джозефу исполнилось бы 88 лет. Он родился в штате Кентукки в 1937 году. За творческую жизнь он проявил себя не только как певец, но и мультиинструменталист, композитор, автор песен, аранжировщик, продюсер, педагог и создатель музыки для кино.

Берд начал музыкальную карьеру еще в подростковом возрасте. Он выступал в разных коллективах, а после получения стипендии собрал свой джазовый квартет. В 1960 году музыкант переехал в Нью-Йорк, где его наставником стал известный авангардный композитор Джон Кейдж. Берд стоял у истоков международного арт-движения Fluxus и сотрудничал с такой знаковой фигурой, как Йоко Оно.

В 1967 году в Лос-Анджелесе музыкант собрал группу The United States of America. Через год коллектив выпустил свой первый альбом. Эта пластинка смогла войти в престижный хит-парад Billboard Top-200.

Ранее мы писали о том, что на 78-м году жизни умер австралийский певец, фронтмен группы The Delltones Дэнни Майерс.