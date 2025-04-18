Умер в 87 лет актер Рудольф Панков, озвучивавший Эркюля Пуаро

Умер Рудольф Панков – легендарный актер дубляжа. Ему было 87 лет.

О смерти сообщил Telegram-канал «Кинопоиск. Новости».

Причина смерти, а также обстоятельства не уточняются.

Панков родился в 1937 году в Наро-Фоминске Московской области. Окончил ВГИК. Снимался в кино и озвучивал зарубежные фильмы. Был голосом Эркюля Пуаро из английского телесериала, Адриано Челентано и Дэвида Суше.

Сыграл капитана милиции в фильме «Будулай, которого не ждут», «Одноглазого» в «Семнадцати мгновениях весны», учителя музыки в картине «Шаги по земле». Больше всего Панков известен как актер дубляжа. Озвучивал графа Ростова в зарубежной картине «Война и мир», был голосом Энтони Хопкинса в фильме «Тор», а также Артура Уизли во франшизе «Гарри Поттер».

18 апреля сообщалось о смерти народного артиста России Виктора Кудрявцева. Ему было 74 года. Предварительно, причиной смерти стал рак.