Умер от рака в 74 года народный артист России и дрессировщик Виктор Кудрявцев

Умер дрессировщик, народный и заслуженный артист России Виктор Кудрявцев. Ему было 74 года.

О смерти сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Кудрявцев скончался утром 18 апреля. По информации источника, причиной смерти стал рак. Также артист страдал от осложнений после коронавируса последние годы.

Отмечается, что Кудрявцев дрессировал медведей, а его животные выполняли трюки на автомобиле, для этого был сделан эксклюзивный кабриолет, исполняли гимнастические упражнения внутри колеса, катались на скейтбордах. В 1995 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2007-м – народного.

Ранее сообщалось о смерти актера Владимира Герасимова в возрасте 74 лет. Он известен по картинам «Аты-баты, шли солдаты…», «Дальнобойщики» и другим.