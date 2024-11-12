Умер в 86 лет двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сдобников

Умер двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сдобников. Ему было 86 лет.

Информацию о смерти спортсмена подтвердили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России. Причина, по которой Сдобников ушел из жизни, не раскрывается. Также нет данных о том, когда состоится церемония прощания и где пройдут похороны.

«11 ноября ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сергеевич Сдобников. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в некрологе на сайте организации.

В 1962 году на соревнованиях в Мехико Эдуард Сдобников стал чемпионом мира в личном и командном соревновании. Он также являлся двукратным чемпионом СССР.

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