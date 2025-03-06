«Перед смертью приходил в сознание»: раскрыты подробности последних дней жизни режиссера Ильи Шерстобитова

Режиссер и сценарист Илья Шерстобитов перед смертью впал в кому и неделю не приходил в сознание. Об этом рассказала его знакомая Юлия. Ее слова передает aif.ru.

По признанию приятельницы умершего кинематографиста, ему стало плохо, когда он находился у матери. 48-летнему Шерстобитову вызвали скорую, и его увезли сразу в реанимацию. Врачи приняли решение оперировать пациента, и во время хирургического вмешательства он потерял много крови.

«Был в искусственной коме, потом в обычной. 7 дней был в коме. Начались осложнения на почки и на печень. Его мама сказала, перед смертью он, вроде как, приходил в сознание, но потом упало давление. Его 30 минут пытались реанимировать, но безуспешно», - рассказала собеседница СМИ.

Знакомая режиссера призналась, что жалобы на боли в сердце у него появились еще осенью. Однако, несмотря на это, он много работал и строил планы. Так, он обещал, что в мае будут «бомбические новости».

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