В США умер в 85 лет страдавший раком легких актер Тони Робертс

В Нью-Йорке умер известный американский актер Тони Робертс. Лучшему другу оскароносного режиссера Вуди Аллена было 85 лет.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь – Робертс страдал раком легких. Об этом сообщила изданию The New York Times дочь актера Николь Берли.

Тони Робертс окончил Высшую школу музыки и искусств, а также Северо-Западный университет.

В 1962 году актер дебютировал на Бродвее. За свою многолетнюю карьеру он сыграл во многих театральных постановках и дважды был номинирован на премию «Тони».

В 1971 году Тони Робертс впервые снялсля сразу в двух фильмах: «Утка за миллион долларов» и «Девушка, усыпанная звездами».

Актера связывала многолетняя дружба с Вуди Алленом, он снялся в шести фильмах режиссера, в том числе «Энни Холл», «Воспоминания о звездной пыли», «Сексуальная комедия в летнюю ночь», «Ханна и ее сестры».

Робертс впервые встретил Аллена за кулисами спектакля «Босиком по парку». Актер четыре раза безуспешно пробовался на первую бродвейскую пьесу Аллена «Не пей воду», но получал отказ. Увидев, как Робертс играет в спектакле, Аллен убедился, что он достоин роли. Согласно мемуарам Эрика Лакса «Вуди Аллен: Биография», режиссер сказал ему: «Ты был великолепен. Почему ты был такой паршивый на прослушиваниях?»

В 2017 году Робертс сыграл роль Макса Кермана в ремейке ленты «Грязные танцы». Это было его последнее появление на экранах.

Ранее умер в возрасте 69 лет сыгравший в «Тихом Доне» актер Владимир Подоляк.