На 64-м году жизни умер хорватский писатель, автор «Восьмого поверенного» Ренато Баретич

В возрасте 63 лет скончался хорватский писатель, сценарист и редактор Ренато Баретич. Об этом сообщает Slobodna Dalmacija.

Помимо литературного поприща, Баретич был успешен как журналист, репортер, критик. У себя на родине он также известен как актер.

Самая популярная книга автора — «Восьмой поверенный». Произведение удостоено многочисленных национальных наград и стала культовой в Хорватии. Бестселлер переведен на несколько языков, в том числе на русский. В 2018-году роман был экранизирован.

Ренато Баретич родился в 1963 году в Загребе. Учился на философском факультете и факультете политических наук Загребского университета. Он изучал журналистику и стилистику.

С первой половины 1980-х профессионально работал журналистом, на ТВ, придумывал вопросы для популярных телевикторин, писал сценарии для кино и сериалов. Вместе с коллегами по цеху, другими хорватскими писателями, он основал популярный на их родине журнал «Торпедо», из которого позже выросло литературное движение FAK.

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