Умер в 81 год испанский писатель-детективщик Хосе Мария Гелбенсу

В Мадриде скончался известный испанский писатель, поэт и литературный критик Хосе Мария Гелбенсу. Ему был 81 год.

Официальная причина и обстоятельства смерти не разглашаются. Он ушел из жизни 18 июля, однако известно об этом стало только сейчас.

Хосе Мария Гелбенсу публиковал рассказы, повести и книги, работал как в формате экспериментальной прозы, так и в криминальном жанре. Но больше был известен и признан как критик и преподаватель литературы. Он тесно сотрудничал с газетой El País и её партнёрами-издательствами, такими как Alfaguara и Destino.

Хосе Мария Гелбенсу является автором серии романов про судью Мариану де Марко. Первая книга из цикла под названием «Не загоняйте убийцу в угол» была издана на русском языке.

В этом году вышел его последний роман Una gota de cariño («Капля привязанности»).

Хосе Мария Гелбенсу преподавал в мастерских творческого письма, руководил Мадридской школой литературы с момента её основания. Его обширный опыт и знания применялись во многих университетах и институтах, как национальных, так и международных, где он читал лекции, проводил семинары и преподавал литературу, сообщает Eldiario.

Ранее в США умер певец Томми МакЛэйн, прославившийся благодаря хиту Sweet Dreams. Ему было 85 лет.