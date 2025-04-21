Умер от болезни мозга модельер Аурелио Костарелла, работавший с Шарлиз Терон

Умер австралийский дизайнер и модельер Аурелио Костарелла, работавший с Кейт Бланшетт, Шарлиз Терон и другими звездами. Ему было 60 лет.

Официальной причиной смерти стала болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Это редко встречающееся и стремительно развивающееся заболевание мозга, которое приводит к смерти пациента. Известно, что от этого же недуга ранее скончалась сестра дизайнера Грейси.

По данным Daily Mail, Аурелио Костарелла ушел из жизни в больничной палате. В последние минуты жизни рядом с ним были родственники и друзья.

«Покойся с миром: Аурелио Костарелла тихо покинул этот мир этим утром, чтобы начать свой путь в новом мире. Шлем любовь всем, чьи сердца он затронул», — говорится в некрологе.

Аурелио одевал топовых звезд, в том числе Кейт Бланшетт, Дженнифер Хокинс, Данни Миноуг, Рианну, Шарлиз Терон, Тайру Бэнкс и принцессу Марию Датскую.

Дизайнер начал свою карьеру в начале 1990-х годов в Сиднее. В 2000 году он дебютировал на Неделе моды Mercedes-Benz, а в 2006 году стал первым западно-австралийским брендом, представившим свои работы на Неделе моды в Нью-Йорке.

В 2017 году дизайнер столкнулся с депрессией и на фоне заболевания закрыл свой бренд. Он посвятил себя работе по защите психического здоровья, а затем увлекся созданием настенных росписей и натуропатией.

Ранее в Санкт-Петербурге умер журналист, редактор и писатель Аркадий Соснов. Ему было 76 лет. Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что журналист продолжительное время боролся с тяжелой болезнью.