Умер в 80 лет главный художник Владимирского театра драмы Станислав Шавловский
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Умер главный художник Владимирского академического театра драмы Станислав Шавловский. Ему было 80 лет.
Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что сердце художника остановилось 22 мая. Прощание состоится 26 мая в Спасо-Преображенском храме города Владимира.
«Скорбим. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в некрологе Владимирского академического театра драмы в соцсети «ВКонтакте».
Станислав Шавловский окончил Красноярское художественное училище им. В. Сурикова и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова.
В 1983 году Станислав Шавловский занял должность главного художника Владимирского драмтеатра, но в 1986 году уволился. В 2004 году вернулся в театр на ту же должность и проработал до последних дней жизни. За годы службы художник оформил более 200 спектаклей, среди которых: «Мера за меру», «Иванов», «Убей меня, голубчик!», «Скамейка» и другие.
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