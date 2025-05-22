Умер в 80 лет главный художник Владимирского театра драмы Станислав Шавловский

Умер главный художник Владимирского академического театра драмы Станислав Шавловский. Ему было 80 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что сердце художника остановилось 22 мая. Прощание состоится 26 мая в Спасо-Преображенском храме города Владимира.

«Скорбим. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в некрологе Владимирского академического театра драмы в соцсети «ВКонтакте».

Станислав Шавловский окончил Красноярское художественное училище им. В. Сурикова и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова.

В 1983 году Станислав Шавловский занял должность главного художника Владимирского драмтеатра, но в 1986 году уволился. В 2004 году вернулся в театр на ту же должность и проработал до последних дней жизни. За годы службы художник оформил более 200 спектаклей, среди которых: «Мера за меру», «Иванов», «Убей меня, голубчик!», «Скамейка» и другие.

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