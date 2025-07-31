Умер в 78 лет князь Александр Трубецкой: раскрыта причина смерти

Скончался в 78 лет князь Александр Трубецкой. Он был прямым потомком родов Трубецких и Голицыных. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии. Об уходе из жизни Александра Александровича сообщил председатель совета директоров группы компании «Царьград» Константин Малофеев.

24 июля Трубецкого госпитализировали в Москве, писал Telegram-канал SHOT. Его сразу поместили в реанимацию из-за проблем с легкими. Отмечалось, что его состояние удалось стабилизировать. Однако, по всей видимости, вскоре ему вновь стало хуже. Спустя пять дней стало известно о смерти князя.

Малофеев отметил, что Александр Александрович был настоящим «русским патриотом», а также простым в общении и душевным человеком.

«Рожденный на чужбине, князь Трубецкой всю жизнь стремился на Родину. И упокоился на русской земле», - отметил Константин.

По словам общественного деятеля, Трубецкой всю жизнь пытался сохранить русскую историческую память и укрепить традиции.

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