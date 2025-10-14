Умер в 78 лет автор постеров к «Звездным войнам» и «Назад в будущее» Дрю Струзан
© Everett Collection/East News
На 79-м году жизни скончался американский художник Дрю Струзан, создавший одни из самых узнаваемых постеров в истории кинематографа. Об этом сообщает Variety со ссылкой на сообщение от имени семьи автора в соцсетях.
«Дрю Струзан ушел из этого мира вчера, 13 октября», — говорится в сообщении брата художника.
Творческое наследие Дрю Струзана стало частью культуры нескольких поколений. Именно он создал афиши к таким знаковым кинолентам, как оригинальная трилогия «Звёздных войн», фильмы «Назад в будущее», «Бегущий по лезвию» и «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».
Его работы украшали собой не только кинотеатры, но и музыкальные магазины — Струзан также известен как дизайнер обложек альбомов для таких исполнителей, как Элис Купер, The Beach Boys и Bee Gees.
Дрю Струзан объявил о завершении карьеры в 2008 году, хотя время от времени возвращался ради крупных проектов. Позже он перестал рисовать из-за болезни Альцгеймера.
