Умер в 72 года актер из «Фабрики грез» и «Николая Вавилова» Костас Сморигинас

Умер актер Костас Сморигинас. Ему было 72 года. Информацию о смерти подтвердил сын артиста в своих социальных сетях.

Костас Сморигинас-младший в личном блоге опубликовал пост, в котором сообщил — в ночь с 28 на 29 октября скончался его отец. Причину смерти он не озвучил. Последние дни жизни актер провел в Литве.

Отметим, что дебют в кино у Сморигинаса состоялся в 1976 году. Он сыграл в картине «Венок из дубовых листьев». После этого он снимался в проектах «Фабрика грез», «Николай Вавилов», «Игра хамелеона», «Исповедь его жены» и многих других.

Сам Костас считал свою карьеру успешной. Он делился, что у него были и взлеты, и падения, но он был счастлив. Последние годы жизни он посвятил себя театру, играл в Молодежном театре Литвы.

