На 89-м году жизни умер чилийский актер, звезда мыльных опер Экстор Ногера

В возрасте 88 лет скончался чилийский актер, звезда мыльных опер, сыгравший в более 2000 сериях телевизионных шоу, Экстор Ногера. О его смерти сообщает La Tercera.

В посвященной актеру публикации его называют одной из ключевых фигур для кино и телевидения Чили. Министерство культуры страны также подтвердило кончину артиста.

Ногера родился в 1937 году. Сниматься в сериалах начал с 1950-х годов. За свою семидесятилетнюю карьеру снялся в более чем 60 многосерийных проектах. В общей сложности артист снялся в 2200 эпизодах латиноамериканских теленовелл.

Среди его работ: «Роза ветров», «Сердцеедка», «Люби меня», «Мачо», «Цыгане», «Граница», «Конец игры», «Начать с начала». Последний раз он появился на экране в 2024 году.

В 2016 году с актером произошел инцидент, который мог иметь фатальные последствия. Он в компании друзей гулял верхом недалеко от ущелий Качагуа, когда его лошадь споткнулась, в результате чего артист упал со склона холма. Ногера получил удар по голове, у него был перелом второго шейного позвонка.

