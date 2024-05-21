Умер в 71 год обладатель «Оскара» и автор музыки к «Хатико» Ян Качмарек

Умер композитор Ян Качмарек, получивший награду на премии «Оскар» в 2005 году за музыку к фильму «Волшебная страна». Также он был автором саундтреков к киноленте «Хатико». Об этом сообщает RMF.fm, со ссылкой на слова жены музыканта.

Вдова Яна Александра Твардовская-Качмарек рассказала, что ее муж скончался от продолжительной и тяжелой болезни. Однако его диагноз раскрывать не стала. К слову, о плохом самочувствии композитора год назад говорила его дочь и собирала деньги на его лечение.

Отметим, что Качмарек был известен в киноиндустрии. Его творчество использовалось во многих популярных проектах. Среди них «Анна Каренина», «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Камо грядеши» и другие. Всего на его счету около 70 фильмов и сериалов, в которых звучит его музыка.

Кроме того, Ян пробовал себя и в роли актера. Он появился в комедийной мелодраме «Три сердца». В ней он сыграл пастора.

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