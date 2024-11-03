Его песни исполнялись на «Рождественских встречах» Пугачевой: умер музыкант Ильдар Хайруллин

В Стерлитамаке умер автор песен, которые исполнялись на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой, музыкант Ильдар Хайруллин. Причина его смерти не сообщается.

В Стерлитамакском рок-клубе, одним из основателей которого был Хайруллин, сообщили, что церемония прощания с артистом состоится 4 ноября на улице Карла Маркса.

Как уточнили в клубе, на «Рождественских встречах» Пугачевой песни Хайруллина исполнял Александр Кальянов. Кроме того, его композиции были в репертуаре умершего в 2018 году Евгения Осина и других артистов эстрады.

«Ильдар Хайруллин является символом целого поколения», – говорится в некрологе рок-клуба в соцсети ВКонтакте.

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