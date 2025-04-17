Умер диктор Колин Берри, который 25 лет комментировал «Евровидение»

Умер радиоведущий Колин Берри, который 25 лет комментировал для Великобритании «Евровидение». Ему было 79 лет.

О смерти сообщает Daily Star.

Берри не стало 17 апреля. Причина смерти не уточняется.

Он пришел на радио в 1973 году и до 2012-го читал новости. Работал клубным ди-джеем, радиоведущим, диктором. С 1977 по 2002 годы комментировал «Евровидение».

Его голос называют очень узнаваемым и расслабляющим. Коллеги с грустью встретили новость о смерти Берри. Радиоведущий Тони Фишер написал, что Колин «был теплым радиоведущим и голосом поколения британских радиолюбителей».

Ранее сообщалось о смерти актера фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Владимира Герасимова. Ему было 74 года.