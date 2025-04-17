Опубликовано 17 апреля 2025, 15:411 мин.
Умер диктор Колин Берри, который 25 лет комментировал «Евровидение»
© ANDREAS HILLERGREN/AFP/East News
Умер радиоведущий Колин Берри, который 25 лет комментировал для Великобритании «Евровидение». Ему было 79 лет.
О смерти сообщает Daily Star.
Берри не стало 17 апреля. Причина смерти не уточняется.
Он пришел на радио в 1973 году и до 2012-го читал новости. Работал клубным ди-джеем, радиоведущим, диктором. С 1977 по 2002 годы комментировал «Евровидение».
Его голос называют очень узнаваемым и расслабляющим. Коллеги с грустью встретили новость о смерти Берри. Радиоведущий Тони Фишер написал, что Колин «был теплым радиоведущим и голосом поколения британских радиолюбителей».
Ранее сообщалось о смерти актера фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Владимира Герасимова. Ему было 74 года.