«До последнего улыбался»: вдова актера из «Тайн следствия» Безбородова раскрыла причину его смерти в 39 лет

Вдова актера Ивана Безбородова Марианна раскрыла причину его смерти. Она призналась, что муж тяжело болел. Об этом сообщает aif.ru.

По словам супруги звезды «Тайн следствия», он скончался за неделю до своего юбилея. Ивану должно было исполниться 40 лет. Однако болезнь помешала ему отпраздновать. Точный диагноз Марианна не стала называть.

«Я могу сказать только одно, что он болел сильно. Была очень серьезная болезнь. До последнего он улыбался, старался шутить», - поделилась женщина.

Марианна также добавила, что ее муж был очень светлым, добрым и отзывчивым человеком.

Напомним, что Иван Безбородов умер 24 сентября. Но информация о смерти появилась только в конце октября. За свою карьеру он успел сняться в проектах «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Ярость», «Улицы разбитых фонарей» и других.

