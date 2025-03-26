Дедушка гимнастки Ляйсан Утяшевой умер в Башкирии в возрасте 88 лет
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Телеведущая Ляйсан Утяшева сообщила о потере близкого человека. Умер дедушка спортсменки Султангарей Кираев.
О своей утрате жена Павла Воли сообщила в Telegram. Она не уточнила причину смерти родственника и лишь отметила, что ему могло 15 апреля исполниться 89 лет.
Как сообщает «Уфа Новости», Султангарей Кираев до последнего держался на ногах. В последнее время вместе с супругой он жил в селе Раевка в Альшеевском районе, воспитал двоих детей и внучку. Дедушка гимнастки занимал пост депутата местного райсовета и на протяжении 20 лет возглавлял Совет ветеранов района.
19 лет Султангарею Кираеву присвоили звание почетного жителя района. Его фото висит первым на стенде почетных жителей Раевки.
Мужчину похоронят в родном селе. Дата церемонии прощания пока не определена.
В 2012 году внезапно ушла из жизни мама Утяшевой Зульфия. Женщина скончалась от инфаркта. Ляйсан до сих пор плачет, вспоминая родительницу.