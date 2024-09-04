Умер в 63 года художник Берни Миро, создававший андеграундные комиксы в 1980-х

Умер художник Бернард Эдвард Миро, ставший серьезной величиной андеграундных комиксов в 1980-х годах. Ему было 63 года.

Как сообщает Fumetto Logica, причиной смерти стало самоубийство. Подробности и обстоятельства произошедшего не разглашаются. В настоящее время неизвестно, где будет похоронен художник.

Бернард Миро был соратником Нила Геймана. Вместе они работали над созданием истории про Загадочника, врага Бэтмена. Также художник работал как колорист над «Последним искушением». Эти комиксы изданы в том числе и в России.

ЗА свою карьеру Миро сотрудничал с ведущими мейджорами индустрии, включая Marvel, DC, Dark Horses, Comico, Sube Labor Graphics, Fantagraphics Books, Tundra Publishing, Caliber Comics и Image Comics.

Популярность художнику принес комикс The Jam про героя без сверхспособностей Джаммера. Также у Миро была своя музыкальная группа под названием Bug-Eyed Monster.

Ранее в Майами умер четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию, обладатель Кубка Стэнли Владимир Буре. Отцу прославленных хоккеистов Павла и Валерия Буре было 73 года.