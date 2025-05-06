Умер в 61 год бывший тренер хоккейного клуба СКА Валерий Цалпанов

Умер бывший тренер петербургского хоккейного клуба СКА Валерий Цалпанов. Ему был 61 год.

Официальная причина смерти не раскрывается, также нет данных о том, когда состоятся похороны и церемония прощания.

Информацию о смерти Цалпанова подтвердил в своем Telegram-канале главный тренер команды СКА Роман Ротенберг.

«Это очень вдумчивый, творческий тренер, который оказал сильное влияние на хоккейное развитие и мое, и на множество замечательных хоккеистов... Глубочайшие соболезнования всем родным и близким. Тем, кому выпал шанс работать вместе с Цалпановым. Светлая память прекрасному человеку», — написал он в некрологе.

Валерий Цалпанов много лет тренировал детей в Санкт-Петербурге. В сезоне 2002/03 года работал в тренерском штабе главной команды СКА, а позднее — в академии СКА. Среди его воспитанников были Максим Соколов и Марат Давыдов.

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