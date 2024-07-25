Собираются похоронить в одной могиле с актрисой: умерла родная сестра Нонны Мордюковой

Утром 25 июля умерла родная сестра актрисы Нонны Мордюковой Татьяна. Ее могут похоронить в одной могиле со знаменитостью.

Подробности узнал сайт mk.ru.

По информации издания, Татьяна последние годы лечилась от тяжелого заболевания, однако справиться с ним не удалось. В окружении Мордюковой сообщили, что она умерла рано утром в четверг.

В семье встал вопрос о месте похорон. В актерской среде заявили, что часть родственников предлагает похоронить Татьяну в одной могиле с актрисой. Однако дочь покойной и другая родня против.

Певец Юлиан, друживший с Нонной Мордюковой, тоже считает, что «нужно похоронить в отдельной могиле». Артист опасается новых скандалов в семье Мордюковой из-за смерти Татьяны.

Сама актриса скончалась в 2008 году. Ее могила расположена на Кунцевском кладбище, рядом с единственным сыном.

24 июля сообщалось о смерти 74-летней народной артистки России Лидии Аникеевой.