Собираются похоронить в одной могиле с актрисой: умерла родная сестра Нонны Мордюковой
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Утром 25 июля умерла родная сестра актрисы Нонны Мордюковой Татьяна. Ее могут похоронить в одной могиле со знаменитостью.
Подробности узнал сайт mk.ru.
По информации издания, Татьяна последние годы лечилась от тяжелого заболевания, однако справиться с ним не удалось. В окружении Мордюковой сообщили, что она умерла рано утром в четверг.
В семье встал вопрос о месте похорон. В актерской среде заявили, что часть родственников предлагает похоронить Татьяну в одной могиле с актрисой. Однако дочь покойной и другая родня против.
Певец Юлиан, друживший с Нонной Мордюковой, тоже считает, что «нужно похоронить в отдельной могиле». Артист опасается новых скандалов в семье Мордюковой из-за смерти Татьяны.
Сама актриса скончалась в 2008 году. Ее могила расположена на Кунцевском кладбище, рядом с единственным сыном.
24 июля сообщалось о смерти 74-летней народной артистки России Лидии Аникеевой.