Умер известный в Воронеже актер Евгений Малишевский

Умер заслуженный артист России, актер Воронежского драматического театра Евгений Малишевский. Ему было 70 лет.

Информацию о смерти артиста подтвердили его жена и дочь. При этом они не уточнили причину, по которой Милашевский ушел из жизни.

Известно, что прощание с артистом пройдет 26 марта, отпевание состоится в храме Березовского кладбища.

Евгений Милашевский после окончания Воронежского института искусств в 1975 году поступил в труппу Кольцовского театра, где служил до 2013 года.

После он продолжал творческую жизнь в Доме актера - ставил спектакли и творческие вечера в качестве режиссера.

На его счету более 38 ролей в театре, включая постановки «Без вины виноватые», «Женитьба», «Самоубийца», «Все в саду», «Коломба» и другие.

Актерский талант Милашевского в 1985 году высоко оценил режиссер Роман Виктюк, сообщает Kp.ru.

Ранее умер заслуженный артист России Игорь Булатов. 30 апреля ему бы исполнилось 59 лет. Причина смерти актера не уточняется, однако известно, что он скончался в ночь на 24 марта.