Умер в 56 лет бывший бас-гитарист группы «Монгол Шуудан» Вячеслав Ядриков

Скончался бывший бас-гитарист группы «Мнгол Шуудан» Вячеслав Ядриков. Ему было 56 лет.

О смерти сообщили в официальной группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, сегодня ушел из жизни Вячеслав Ядриков», - говорится в сообщении.

Известно, что музыкант участвовал в записи трех альбомов группы – «Собственность – это кража», «Сплошь и рядом», «Естественный отбор». Ядриков пришел в коллектив в непростой период – коллектив находился на грани распада.

Ядриков входил в «золотой состав» группы. Об умершем вспоминают как о «прекрасном человеке и музыканте». Группы выразила соболезнование родным музыканта.

Место прощания пока не называется. Причина смерти не уточняется. Коллектив объявил сбор средств на помощь семье покойного.

Ранее сообщалось о смерти 32-летнего корреспондента РИА Новости Ивана Сураева. Перед смертью он тяжело болел.