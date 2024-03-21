Актер Дмитрий Егоров единственный раз снялся в кино: в 13 лет он сыграл Диму Сомова в фильме «Чучело». Родители были против того, чтобы сын связал себя с кино, но мальчик никого не слушал. Еще студентом Егоров женился, у пары родился сын, в 7 месяцев мальчик умер в результате гидроцефалии. Семья распалась. Егоров закончил МГИМО, а однажды вышел прогуляться и был найден мертвым недалеко от дома.

Его мать Наталья Кустинская была уверена, что сына убили. Однако известно, что актер страдал наркоманией и болел СПИДом. Погибшему было 30 лет (по другим сведениям – 32).

Дети из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» пропали

Многие дети-актеры из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» ушли из жизни рано, судьба других неизвестна. Таня Прохорова, сыгравшая Митрофанову, умерла в 41 год. После развода злоупотребляла алкоголем и, по некоторым данным, имела судимость. Перед смертью у Татьяны случился инсульт.

Слава Царев, сыгравший мальчика с сачком, умер в 55. Последние годы выпивал, денег не хватало. После второго инсульта его не стало.

О Сереже Кокореве ничего неизвестно: сыграл Шарафутдинова, а до съемок в «Добро пожаловать…» появился в двух короткометражках. Потом пропал.

Лида Волкова, известная по роли Леры, снялась еще в двух картинах - «Мимо окон идут поезда» и «Они не пройдут». На этом ее кинокарьера закончилась. Что случилось с актрисой, неизвестно.

Десятилетняя актриса Джудит Эва Барси была убита отцом

Девочка маленького роста Джудин Эва Барси впервые попала в кино в 5 лет: на катке в Сан-Фернандо ее заметили агенты по кастингу. Мать девочки, которая и сама мечтала стать актрисой, решила развивать карьеру дочери. За пять лет девочка снялась в 70 рекламных роликах, трех фильмах и двух мультфильмах. Известно, что девочке давали гормоны роста – она выглядела младше своих лет и в 10-ть была ростом всего 112 сантиметров.

С семи лет жизнь ребенка превратилась в кошмар. На тот момент гонорары актрисы доходили до 100 тыс. долларов. Отец перестал работать, начал злоупотреблять алкоголем. Родители понимали, что благосостояние семьи зависит от дочери: это вызывало в них ревность и паранойю. Купив дом с тремя спальнями и двумя ванными, мужчина обнес его забором с железными шипами. Однажды во время вечеринки в доме отец увидел, что все внимание гостей приковано к дочери. Он заманил девочку на кухню, схватил за волосы и толкнул на пол. По другой версии, он швырнул кастрюлю, сломав ей нос.

Перед отъездом на съемки фильма «Челюсти: Месть» отец приставил к горлу дочери кухонный нож и угрожал, что убьет, если та не вернется. Спустя два месяца девочка приехала, но обстановка в семье не изменилась.

25 июля 1988 года отец прокрался в спальню дочери и выстрелил ей в голову из пистолета. Девочка не успела проснуться. На выстрел прибежала мать – она упала на колени перед мужчиной, но тот выстрелил и в нее. Спустя несколько дней он поджег тела, облив бензином, а затем совершил суицид в гараже.

Через 1,5 года после смерти юной актрисы вышел в прокат последний фильм с ее участием под названием «Все псы попадают в рай». В этой картине обыгрывалась жизнь после смерти.

Дети-актеры: психологические аспекты раннего вовлечения в шоу-бизнес

В последнее время очень популярны фильмы для детей и подростков. Да и во взрослых фильмах они встречаются не редко. Из-за этого растёт армия детей, которые становятся звёздами в столь юном возрасте, и не всегда они могут психологически грамотно справиться с нахлынувшей популярностью.

Раннее начало карьеры в индустрии развлечений может оказать негативное влияние на психическое и эмоциональное благополучие таких детей. Хотя много как положительных, так и негативных примеров. Мы разобрали их с психологом Константином Сибитёвым.

Опасности раннего начала карьеры детей-актеров

1. Психологическое давление и груз ответственности – «Ты звезда, ты должна и обязана!»

Начиная работать в индустрии развлечений, дети подвергаются высокому уровню стресса и ожиданий. Они могут столкнуться с необходимостью постоянно доказывать свою способность и соответствовать ожиданиям режиссеров, публики, а чаще всего родителей.

2. Нарушение естественного детского развития – «Потом поиграешь, сейчас нужно идти на сцену и работать»

Раннее вовлечение в карьеру актера может мешать естественному физическому, эмоциональному и социальному развитию детей. Они лишаются возможности проводить время со сверстниками, участвовать в школьных мероприятиях и развиваться в соответствии с естественным ритмом развития. Они с детства попадают во взрослый мир, практически не имея возможности побыть беззаботным ребёнком.

3. Ограничение образовательных возможностей – «Математика от тебя не убежит, а вот карьеру нужно строить сейчас»

Интенсивная съемочная деятельность может мешать обучению и получению образования. Это может привести к отставанию в учебе и даже к психологическому развитию. Впоследствии, если они не догоняют сверстников, то испытывают глубокий комплекс неполноценности в связи с тем, что недостаточно грамотны или эрудированы. И это всё усугубляется пристальными взглядами и завышенными ожиданиями публики.

Норма или не норма? Влияние на психическое здоровье

Вопрос о том, является ли раннее начало карьеры детей-актеров нормальным или нет, вызывает много дискуссий среди специалистов. С одной стороны, некоторые считают, что это является частью естественного развития и самовыражения детей. С другой стороны, многие эксперты обеспокоены тем, что такой опыт может негативно сказаться на психическом здоровье и общем благополучии детей.

Примеры конкретных людей

Примером успешной детской актрисы, чья карьера началась в раннем возрасте, является Дакота Фаннинг. Несмотря на то, что она начала сниматься в фильмах совсем маленькой, сумела сохранить баланс между работой и образованием, что помогло ей стать востребованной актрисой и сохранить психическое здоровье.