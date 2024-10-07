Умер в 51 год французский актер Зигфрид Дебребант, работавший с Бодровым-старшим

Во Франции умер музыкант-мультиинструменталист, режиссер и актер Зигфрид Дебребант, известный как Зигфрид, а также Зиг. Ему был 51 год.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет информации о том, где будет похоронен артист.

Зигфрид Дебребант с детства интересовался музыкой. Он обучался игре на фортепиано и виолончели, учился композиции в Парижской консерватории.

В 1996 году начался его карьерный путь в киноиндустрии. Зигфрид устроился на работу фотографом на съемочной площадке фильма «Кавказский пленник» режиссера Сергея Бодрова-старшего.

Дебребант много раз посещал Россию и активно сотрудничал с музыкантами, в том числе с Сергеем Летовым.

В 1998 году Дебребант снял свой первый фильм «Луиза (дубль 2)», который стал участником Каннского кинофестиваля. Всего на счету режиссера 15 различных наград и номинаций, сообщает «Российская газета».

Ранее кенийский легкоатлет Кипьегон Бетт умер в результате поражения печени и других внутренних органов. Ему было 26 лет.