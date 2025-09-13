Британский телеведущий-синоптик Джей Уинн умер в 56 лет

9 сентября скончался известный британский телеведущий-синоптик Джей Уинн. Ему было 56 лет.

Причиной его смерти стала продолжительная болезнь, сообщает BBC.

Карьера Джей Уинна на BBC началась в 2000-м году. Синоптик был широко известен своими прогнозами погоды, которые он представлял в различных программах корпорации, включая популярные дневные и вечерние выпуски новостей.

Джей Уинн родился в 1968 году в Лондоне. Интересно, что в молодости он работал на нефтяных платформах, а затем преподавал английский язык в Японии. Его путь в метеорологию начался с получения степени магистра в области прикладной метеорологии в Рединге в 1999 году. До прихода на телевидение Уинн также имел опыт работы метеорологом на военной авиабазе.

