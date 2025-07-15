Умер скандальный французский телеведущий Тьерри Ардиссон

14 июля умер выдающийся французский журналист, ведущий скандальных ТВ-шоу Тьерри Ардиссон. Ему было 76 лет.

О кончине Ардиссона сообщила его жена Одри Креспо Мара, отметив, что он ушел из жизни в кругу близких. Причиной смерти журналиста стал рак печени.

«Тьерри ушёл из жизни так же, как и жил: мужественным и свободным человеком», — приводит ее слова Variety.

Тьерри родился 6 января 1949 года в Бургенефе. В 1969 году начал работать в крупных рекламных агентствах Франции. В конце 1970-х открыл свою компанию и изобрел формат восьмисекундной рекламы.

С 1980-х начал работать на телевидении, сразу же запомнившись зрителям жесткими интервью, но именно уникальный стиль принес ему популярность. Гостями Ардиссона становились многие звезды. Но не всем нравился подход журналиста — к примеру, Милла Йовович покинула интервью во время эфира.

Ардиссон увлекался и кинематографом, снявшись в нескольких проектах. Занимался продюсированием, но его картины не имели большого успеха.

У него остались жена Креспо Мара и трое детей: Манон, Нинон и Гастон.

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