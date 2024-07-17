Умер украинский актер, сыгравший в «Возвращении Мухтара»

В возрасте 68 лет ушел из жизни украинский актер театра и кино Игорь Щербак. Он запомнился зрителям, прежде всего, по ролям в сериалах.

О кончине артиста сообщили в Киевском академическом Молодом театре. Причина смерти не уточняется.

«Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера», — говорится в сообщении театра на Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Игорь Щербак родился в Киеве в 1956 году. После окончания Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого работал в местном театре оперетты. В 1981 году перешел в Киевский Молодой театр.

Артист сыграл несколько ролей в украинских и российских сериалах. В том числе он появился в картине «Нюхач-2» и «Возвращении Мухтара-4».

Также Щербак занимался дубляжом и озвучкой.

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