Молодой певец из Бразилии получил смертельный удар током после объятий с фанаткой

Бразильский рок-музыкант Айрес Сасаки скончался на сцене после удара током. Артист умер после объятий с мокрой фанаткой.

13 июля артист выступал на сцене в бразильском Салинополисе. Одна из фанаток подошла к нему обниматься. При этом девушка была в мокрой одежде — из-за этого Сасаки получил удар током от незащищенного кабеля. Мужчина скончался мгновенно.

Неизвестно, почему женщина была промокшей. Полиция начала расследование по факту смерти исполнителя. Семья артиста не давала каких-либо комментариев, пишет The Sun.

За несколько месяцев до своей смерти артист женился на возлюбленной. Тетя музыканта рассказала, что сейчас идет сбор всей информации от очевидцев происшествия.

Ранее ушел из жизни в возрасте 71 года сценарист «Трех мушкетеров» и «Приключений Тома Сойера» Дэвид Локери. Причиной его кончины стал рак кожи.