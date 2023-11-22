Умер украинский актер из «Возвращения Мухтара» Александр Крыжановский

Умер украинский актер Александр Крыжановский, об этом сообщает Газета.Ru.

Актер театра и кино Александр Крыжановский скончался на 67-м году жизни. Отмечается, что заслуженный артист Украины умер 21 ноября в Киеве. Сын актера рассказал, что вскоре состоится прощание.

«Друзья, мой отец, Александр Крыжановский, сегодня вечером умер от инфаркта и сопутствующих осложнений. Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни - Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже», - рассказал он.

Крыжановский работал художественным руководителем Киевского академического театра. Наиболее известными стали роли актера в таких фильмах и сериалах, как «Пепел Феникса», «Возвращение Мухтара», «За все тебе спасибо», «Золотые парни», «Райские птицы», «Сила тяготения» и «Брат за брата».

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