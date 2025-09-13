Умер удостоенный премии КГБ советский артист Гаджи Мурад Ягизаров

13 сентября в Германии на 87-м году жизни скончался известный советский актер Гаджи Мурад Ягизаров. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

Информацию о смерти Ягизарова сообщил народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде. В своем личном блоге он назвал его «прекрасным человеком, талантливым артистом и интеллигентом с большой буквы». Писатель отметил, что актер очень ответственно подходил к работе, бережно относясь к каждому слову в пьесе.

«Это был Мастер. Искренне жаль, когда уходят такие личности», — написал он в некрологе.

Гаджи Мурад Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Он окончил актерский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. С 1962 года служил в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре, где сыграл свыше ста ролей в постановках классических и современных произведений. В 1973 году вступил в КПСС.

Актерская карьера Ягизарова насчитывает свыше 30 кинопроектов. Его дебют в кинематографе состоялся в 1958 году в фильме «Мачеха». За значительный вклад в развитие культуры в 1982 году ему было присвоено звание народного артиста Азербайджанской ССР. За исполнение роли чекиста Мустафы Мамедова в картине «Послезавтра, в полночь» его удостоили Премии КГБ СССР и Государственной премии Азербайджана.

Ранее умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни умер бард Александр Жаров, написавший около 400 песен.