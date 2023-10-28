Умер участник премьер-лиги КВН Роман Винокуров, об этом сообщает StarHit.

Юморист Роман Винокуров участвовал в КВН в составе команды «Хара Морин». Как рассказали его друзья, 29-летний мужчина последние годы жизни боролся с болезнью.

«После продолжительной болезни скончался наш друг, товарищ и творческий брат Роман Винокуров — двукратный чемпион республики Бурятия. Личными участием в играх за команду "Хара Морин" внес вклад в ее развитие и победу в Премьер-лиге на Первом канале», — рассказал руководитель КВН-движения Республики Бурятия Денис Одоев.

О дате и месте прощания пока не сообщается. Одоев также рассказал, что у Винокурова остались жена и двое малолетних детей.

«Роман был с тонким чувством юмора, скромным и при этом крайне талантливым, ярким и харизматичным актером, способным держать внимание переполненных залов», — поделился он.

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