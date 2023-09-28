Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон

Стало известно о смерти актера Майкла Гэмбона, сыгравшего Альбуса Дамблдора в киносаге о волшебнике Гарри Поттере. Мужчина умер в 82 года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

Родные рассказали журналистам подробности смерти артиста. По словам вдовы и сына Фергюса, в это время Майкл находился в больнице с пневмонией.

«Мы с прискорбием сообщаем новость о смерти сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл скончался мирно в госпитале, у его постели были жена Энн и сын Фергюс», – пишут в СМИ.

В начале своей карьеры Гэмбон служил в Британском Национальном театре, которым руководил Лоренс Оливье. Но мировую популярность ему принесла роль директора магической школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Он играл волшебника с 2004 года, сменив умершего Ричарда Харриса.

Многие поклонники были удивлены, что актер не читал ни одной книги Джоан Роулинг. Он признался, что знакомился с историей только благодаря сценарию. До 2019 года он активно снимался в кино.

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