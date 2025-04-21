Умер страдавший муковисцидозом участник шоу «Танцы со звездами» Джулиан Бенсон

В Дублине умер австралийский танцовщик, хореограф, постановщик, судья ирландской версии телешоу «Танцы со звездами» Джулиан Бенсон. Ему было 54 года.

Причиной смерти стал муковисцидоз. Это наследственное заболевание, характеризующееся поражением экзокринных желез, а также дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени, слюнных и потовых желез.

Известно, что неизлечимую болезнь у Бенсона диагностировали еще в раннем детстве. Врачи предполагали, что мальчик доживет максимум до 13 лет, сообщает Irishexaminer.

Джулиан Бенсон получил начальное хореографическое образование в Австралии, после чего в возрасте 12 лет вместе с семьей переехал в Ирландию. На новом месте жительства будущий хореограф поступил в колледж, а после его окончания два года учился в Париже.

Получив диплом, Джулиан Бенсон возглавил факультет танцев Trinity College Dublin. В качестве хореографа он поставил «Щелкунчика» Чайковского с Национальным балетом Шотландии. В 2017 году пришел на телевидение и стал постоянным участником шоу «Танцы со звездами».

Ранее умер французский джазовый барабанщик Жан-Клод Монредон. Ему было 75 лет. Известно, что музыкант скончался в одной из больниц Парижа в результате продолжительной болезни.